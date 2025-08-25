41. Değirmenköy Domates Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 41. Domates Festivali dolu dolu etkinliklerle gerçekleştirildi. En İyi Domates Yarışması’nın ve Çelik konserinin gerçekleştiği festivalde unutulmaz anlar yaşandı. En İyi Domates yarışmasında, birinci Ahmet Yenilmez, ikinci Ertuğrul Cem Ceylan üçüncü ise Mehmet Cihan Karasu oldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında Değirmenköy domatesinden söz etti. Çiftçilerin alın terinin öneminden bahseden Başkan Balcıoğlu, “Asıl eşsiz olan, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya koşan, toprağa alın terini katan çiftçimizin emeğidir. İşte biz, o emeğin önünde saygıyla eğiliyoruz. ‘Köylü milletin efendisidir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. O yüzden bu akşam sadece bir tarımsal ürünün değil; üreticimizin onurunun, emeğinin festivalini gerçekleştiriyoruz” dedi. İstanbul’un sofrasında ki domatesin hikayesinin bu topraklarda yazıldığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, İstanbul’un tarımsal üretiminde omurgayı Silivri’nin oluşturduğunu söyledi.

“Bir yandan üretiyor, bir yandan paylaşıyoruz”

Çiftçilerin yanında olacaklarını belirten Başkan Balcıoğlu, “Biz göreve gelirken bir söz verdik. Çiftçimizin yanında olacağız, üreticimizi asla yalnız bırakmayacağız. Şükürler olsun ki o sözü tutuyoruz. Bir yandan üretiyor, bir yandan paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; üretmek güçtür, paylaşmak ise berekettir. Ve biliyoruz ki üretimin sırrı birlikte olmaktır. Tek başına zor, birlikte kolay. İşte bu yüzden geçtiğimiz yıl tarımsal üretime 100 Milyon TL destek verdik! Hiç merak etmeyin çok daha fazlasını birlikte başaracağız” diye konuştu.

Değirmenköy’ün simgesinin domates olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Bizde bu geleneklere sahip çıkacak onu gelecek nesillere aktaracağız. Değirmenköy, olduğu sürece domates festivali ile anılacak, biz de bu geleneği yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, domates Değirmenköy’ün simgesidir, olmazsa olmazıdır. Şunu unutmamalıyız ki bizler, ülkemizin, şehirlerimizin yönetimini üstlenenler olarak, vatandaşlarımızla bir senet imzaladık. Sizler bize canlarınızı, mallarınızı, sevdiklerinizi, umutlarınızı, topraklarınızı ve en önemlisi hayallerinizi emanet ettiniz. Biz ise bu emanete sahip çıkacağımıza söz verdik. Yöneticilik, bu emaneti korumak demektir.”

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, “Bizim meydanlarımızda sevgi var, bizim meydanlarımızda anneler var, çocuklar var, gençler var. Bizim meydanlarımızda memleket sevgisi var. En önemlisi, bizim meydanlarımızda Atatürk var, O'nun aydınlık yolunda yürüyenler var. Bu güzel festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, kolluk kuvvetlerimize ve kıymetli sanatçılarımıza, siz kıymetli üreticilerimize ve coşkusuyla bu alanı dolduran sizlere yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Değirmenköy İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol, yaptığı konuşmada tarıma verdiği değer için Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Etkinliğin sonunda Çelik konseri gerçekleşti. Vatandaşlar unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı.