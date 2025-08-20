41. Değirmenköy Domates Festivali'nde Çelik Konseri Heyecanı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 41. Değirmenköy Domates Festivali, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Değirmenköy’ün simgesi haline gelen domatesi tanıtmak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen festival, renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tarım Şenliği ve Yerel Üretim Ön Planda

21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Değirmenköy Tarım Şenliği kapsamında tarım sektörü temsilcileri ve üreticiler bir araya gelecek. Çiftçilerin sorunları ele alınacak, çözüm önerileri masaya yatırılacak. Böylece hem yerel üretimin desteklenmesi hem de tarımın geleceği üzerine önemli adımlar atılması hedefleniyor.

En İyi Domates Yarışması ve Sahne Programları

Festivalin en heyecanlı bölümlerinden biri olan En İyi Domates Yarışması, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de yapılacak. Dereceye girenler, aynı gün sahnede açıklanacak. Akşam saatlerinde ise saat 20.30’da sahne programları başlayacak.

Çelik’ten Unutulmaz Konser

Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, festival kapsamında sahne alacak. Sanatçı, en sevilen şarkılarını Silivrili hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyecek.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tüm vatandaşları bu anlamlı festivale davet ederek, Değirmenköy’ün meşhur domatesini ve yerel tarımı yaşatmak için birlik olmaya çağırdı.