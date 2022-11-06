44. İstanbul Maratonu başladı

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu'na 60 bin kişi katıldı.

44. İstanbul Maratonu başladı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu’na 60 bin kişi katıldı.

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Paten yarışıyla başlayan koşuda, 2. start ise tekerlekli sandalye sporcuları için verildi. Elit kategorideki atletlerin startının verilmesinden sonra ise 8 kilometrelik halk koşusu başladı. 60 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği N Kolay İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.

44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı
44. İstanbul Maratonu başladı