44. İstanbul Maratonu başladı

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu’na 60 bin kişi katıldı.

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Paten yarışıyla başlayan koşuda, 2. start ise tekerlekli sandalye sporcuları için verildi. Elit kategorideki atletlerin startının verilmesinden sonra ise 8 kilometrelik halk koşusu başladı. 60 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği N Kolay İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.