44 ülkeden çalışanların adımları deprem bölgesindeki çocuklar için hijyen setine dönüştü

Wellbees tarafından düzenlenen Wellbees Challenge’ın bu yılki ikinci, toplamda beşinci yarışması tamamlandı. 44 ülkede faaliyet gösteren 65 şirketin katıldığı yarışmada 4 bin 801 çalışan adım attı. yarışmaya katılan her şirket adına UNICEF Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklar için bağışta bulundu.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından beşinci kez düzenlenen global adım yarışması Wellbees Challenge tamamlandı. Avustralya’dan Mozambik’e kadar 44 ülkede faaliyet gösteren 65 şirketin katıldığı yarışma büyük ilgi gördü ve 4 bin 801 çalışanla rekor katılım sağlandı. Wellbees, toplam 638,9 milyon adım atılan yarışmaya katılan her şirket adına UNICEF Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklar için bağışta bulundu. Deprem bölgesindeki 620 çocuğun bir aylık temizlik ve hijyen malzemeleri ihtiyacı karşılandı. Yarışmada en çok adım atan şirket İngiltere merkezli Red Carnation Hotels olurken, Türkiye’den katılan şirketler arasında ise ilk sırayı Akbank aldı.

“Şirketler çalışanların ruh hali için yarışma talep ediyor”

Ulusal ve uluslararası şirketlerden gelen talep üzerine iki ayda ikinci kez adım yarışması düzenlediklerini söyleyen Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Dünya ve ülkemiz ekonomik gelişmeler, jeopolitik gerilimler, iklim krizi ve afetlerin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. Bu durum hiç kuşkusuz çalışanların ruh hallerini de etkiliyor. Şirketler bu nedenle bu dönemde esenlik çalışmalarına hız kazandırdı. Biz de gerek adım sayısını artırdığı için fiziken gerekse sosyal iyiliğe dönüştüğü için mental olarak iyi hissettiren adım yarışmamızı, şirketlerden gelen yoğun talep üzerine bu yıl bir kez daha düzenledik. Çalışan sayısı bakımından ulaştığımız rekor katılım da bu talebin ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Öyle ki 500 milyon adım hedeflediğimiz yarışmada tam 638,9 milyon adım atıldı” dedi.

“Deprem felaketiyle birlikte bağış kurgumuzu değiştirdik”

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından bağış kurgusunda değişiklik yaptıklarını belirten Abacıoğlu, “Geçmiş dönemdeki yarışmalarımızda yalnızca algoritma ile belirlediğimiz adım hedeflerine ulaşan şirketler adına bağış yapıyorduk. Ancak deprem felaketinin ardından yarışmaya katılan her şirket adına bağış yapmaya başladık. Mart ayındaki yarışma için yaptığımız bağış, UNICEF’in deprem bölgesindeki çalışmalarını desteklemek için kullanıldı. Son yarışmamızdaki bağışla ise 620 çocuğun bir aylık temizlik ve hijyen ihtiyaçları karşılandı. Buna katkı sağlayan tüm şirket ve çalışanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çalışanların modu yükseldi, sosyal etkileşimleri arttı

Adım yarışmasının ruh hali üzerindeki olumlu etkileri ise çalışanların Wellbees uygulamasına girdikleri veriler ile ortaya çıktı. Buna göre yarışmaya katılanların günlük adım sayısı yüzde 22 artışla 7 bin 145’e yükseldi. Yarışma tamamlandığında da yaklaşık üç çalışandan biri (yüzde 35) sağlıklı alışkanlıklar oluşturmaya devam etti. Bu oran 45 yaş ve üzeri çalışanlarda yüzde 40’a ulaşırken 30 yaş altında ise yüzde 27 oranında gerçekleşti.

Yarışma ile birlikte su tüketiminde yüzde 35’lik artış saptandı. Kadınlar yüzde 63 ile yarışma esnasında daha yüksek su tüketimi alışkanlığı oluşturdu. Ruh halini ve günlük uyku durumunu uygulamaya girenlerde de iki kat artış gözlendi.

Her beş çalışandan biri (yüzde 21) sosyal etkileşimi artarken, bu oran erkekler ile 45 ve üzeri yaş grubunda daha yüksek oldu.