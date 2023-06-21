45 bin vatandaş havuzdan faydalandı

Akse Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda 4 yılda 45 bin 864 vatandaş hizmet aldı.

Haftanın 6 günü 06.30 ile 22.30 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açık olan kapalı havuz, bugüne kadar birçok yaş grubunda ve kategoride hizmet verdi. 4 yılda 45 bin 864 kişinin kullandığı havuz, vatandaşların yüzme öğrenme ve spor yapma yeri oldu. Birçok yaş grubuna hitap eden programlarıyla Ocak 2023’ten bu yana 6 bin 980 kişinin kullandığı yüzme havuzu ailecek spor yapmak isteyenlerin de buluşma noktası haline geldi. 7-11 yaş çocuk grubu, anne-kız, baba oğul, yetişkin erkek, yetişkin bayan, 12-16 yaş arası genç erkek, 12-16 genç kız, ücretsiz halk seansı ve kontenjanla sınırlı rehabilitasyon grubu olmak üzere birçok dalda ve alanda vatandaşlara hizmet veren havuz ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova’da gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veriyoruz. Bununla beraber ilçemizde 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği ortamları oluşturmak amacındayız. Yüzme havuzumuz da tam olarak buna hizmet ediyor. Burada Çayırovalı vatandaşlarımız kendilerine uygun saatlerde gelip spor yapabiliyor" dedi.