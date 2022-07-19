4.5 yaşındaki Eymen’in katil zanlısı annesi ve sevgilisine verilen cezalar belli oldu

İzmir’in Buca ilçesinde 2019 yılında uzun aramalar sonucu cesedi tandır kuyusunda bulunan 4.5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın öldürülmesi davasında anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’e, üç farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 38’er yıl hapis cezası verildi.

2019 yılı Eylül ayında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak’ın 5 yaşındaki oğlu Eymen’e şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Uzun süre evine gelmeyen Mine Durak’ı yakınlarının yanında bulan polis ekipleri, Eymen’e ulaşamadı. Polisin yaptığı sorgulamada çelişkili konuşan Mine Durak, daha sonra oğlu Eymen’in erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Mine Durak’ın ifadesinde söylediği yerde arama yapan ekipler, ağzı tuğlalarla kapatılmış tandır çukurunda bulunan bir poşet içerisine Eymen’in cansız bedenini buldu. Daha sonra Eymen’in cesedi otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun kardeşi E.E. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Mine Durak ve Serkan Elçetin tutuklanırken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk karar istinafta bozuldu

2021 yılının Temmuz ayında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Mine Durak’a ’nitelikli kasten öldürme’ ve ’eziyet’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin’e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Tarafların avukatlarının cezayı az ve fazla bulması gerekçesiyle itiraz etmesi üzerine dosya, İstinaf Mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin’in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Diğer sanık Mine Durak’ın da cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu.

Minik Eymen’in istismar görüntüleri cep telefonundan çıktı

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülmeye başlanan davada, Serkan Elçetin’in telefonunda yapılan bilirkişi incelemesi raporu paylaşıldı. Raporda, minik Eymen’nin bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin bulunduğu, Eymen’in bir otomobilde tamamen çıplak biçimde ve vücuduyla yüzünde darp izlerinin bulunduğu belirtildi. İncelemede ayrıca Mine Durak’ın da oğlu Eymen ile çekilmiş videosunun bulunduğu ve Durak’ın oğlunu istismar ettiği görüntüler olduğu ifade edildi.

Cep telefonunda ayrıca, Mine Durak’ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video görüntülerinin olduğu belirlendi.

Annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Davada Serkan Elçetin’in telefonunda ‘Güzelbahçe Deniz’ ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmaları da yer alırken, söz konusu kişinin Elçetin’e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin’in telefonunda ‘Aa Annem’ olarak kayıtlı kişiden ‘Sen Mine’ye mesaj at. Oğlunun ifadesi alınacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum’ şeklinde mesajların olduğu raporda yer aldı. Elçetin’in telefon rehberinde ‘Mineee’ ismiyle kayıtlı kişiye cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtilirken, bilirkişi raporunun ardından mahkemenin Elçetin’in telefonunda ‘Güzelbahçe Deniz’ ismiyle kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda anne Mine Durak’a yapılan muayene sonucunda suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

“Ceset erimişti”

Sanıklar, dün itibarıyla İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu durumda bulunan sanıklar davaya SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu. Duruşmada, Mine Durak, oğlu Eymen’i kendisinin öldürmediğini savundu. Serkan Elçetin ise suçsuz olduğunu ileri sürdü. Elçetin’in “Eymen’in boğulma şekliyle ilgili rapor alınmasını istemiştim ama almadınız" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Alamadık çünkü ceset erimişti" cevabını verdi.

Cezalar açıklandı

Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’i ’fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, ’çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan 20’er yıl hapis cezası verilirken, söz konusu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi sebebiyle 30’ar yıla çıkartıldı. Suçun cebir ve tehdit ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle her iki sanığın cezaları artırılırken, cezaları 67’şer yıl 6’şar aya yükseltildi. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları 30’ar yıl hapis cezasına çevrilirken, mahkeme Elçetin ve Durak’ı, ’eziyet’ suçundan da 8’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gerekçeli karardaki ifadeler duygulandırdı

Kararın ardından hazırlanan okunan gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi: "Gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaştığımız üzere Eymen Sadık Durak, henüz 4,5 yaşındayken ne yazık ki dosyaya yansıyan delillere göre canice öldürülmüş. Eymen’in küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandıyla sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış. Bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeni 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiş. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir kuyuya atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılar dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözlerinin asla unutulmaması dileğiyle. Ruhun şad olsun Eymen bebek.”