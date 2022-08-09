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4.5 yıl önce kaybolan iş adamının cesedini arama çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı

Yaklaşık 4.5 yıl önce kaybolan iş adamı Tekin Uğurlu'nun cesedine ait kemikler geçtiğimiz günlerde Pendik'te bir arazide bulundu. Ekiplerin gece vakti arazide iş makinesi ile Uğurlu'nun cesedini arama çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı.

4.5 yıl önce kaybolan iş adamının cesedini arama çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı
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İş adamı Tekin Uğurlu, 2018’in Ocak ayında kaybolmuş ve ailesi hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. O dönemde olayla ilgili çalışma yapan ekipler son görüştüğü kişinin M.K. isimli şahıs olduğunu tespit etmiş, şahıs sorgulanmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılı ocak ayında ortadan kaybolan iş adamı Tekin Uğurlu dosyasını geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine yeniden açtı. İhbarı değerlendiren ekipler, Pendik’te bir ormanlık alanda çalışma yaptı ve üç ayrı parçaya ayrılmış halde kemikler bulundu. Yapılan incelemelerde, kemiklerin Tekin Uğurlu’nun cesedine ait olduğu değerlendirildi. Ekipler, o dönemde Uğurlu’nun son görüştüğü kişi olan M.K.’yi ve ailesinden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.K. (42)’nin Tekin Uğurlu ile arkadaş oldukları, M.K.’nin Tekin Uğurlu’ya borcu olduğu, olay günü ikilinin M.K.’nin evinin garajında buluştuğu ve M.K.’nin Uğurlu’yu silahla öldürdüğü ortaya çıktı. M.K.’nin daha sonra Uğurlu’nun cesedini üç parçaya bölüp poşetlere koyduğu ve Pendik’te bir ormanlık alana gömdüğü, M.K.’nin eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K.’nin de cinayete yardım ettikleri öğrenildi.

Cesedi arama görüntüleri ortaya çıktı

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kayıp Tekin Uğurlu’nun cesedine ait parçaların bulunduğu arazide gece vakti yapılan arama çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iş makinesiyle arazide kazı yapıldığı ve bölgede ekiplerin çalışmalar yürüttüğü görülüyor.

İHA
Editör

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