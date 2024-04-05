45 yıldır aynı hastanede şifa dağıtan hemşire emeki oldu

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde 45 yıldır görev yapan ve yüzlerce hastanın şifa bulmasına yardımcı olan Hemşire Nevriye Aktaş, emekli oldu.

1979 yılında SSK Ankara Sağlık Meslek Lisesi’nden hemşire olarak mezun olan Nevriye Aktaş, zorunlu hizmetini 9 ay Zonguldak’ta yaptıktan sonra kendi isteği ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne tayin oldu. Hizmet süresince birçok başhekim ve yönetici ile çalışan Aktaş, her daim sevilen ve saygı duyulan bir isim olmayı başardı. 45 yıldır aynı hastanede mesleğini severek yapan Aktaş, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı. Görev süresince hastanedeki birçok yeniliğe ve hizmete tanıklık etme fırsatı bulan Aktaş, “Göreve başladığımda erkek hastalarımız üst katta kadın hastalarımız alt kattaydı. Hem üst katta hem alt katta tedavi yapıyorduk. İlk gün yemekhaneyi bile bulamamıştım. O gün yemek yiyemedim. Daha sonra öğrendim. Doktor sayımız azdı. O zaman 5 doktorumuz vardı ama hemşire daha fazlaydı. Bir katta 100 hasta vardı. Gece nöbetlerimizde tek başımıza 100 hastaya bakıyorduk. Bir oda 8 yataklıydı ama ara yatağımız vardı. İki tane de sedyeyi yere koyuyorduk. 11 yatak oluyordu. 11 de refakatçisi vardı. O şartlarda görev yaptım” dedi.

“Mesleğimi çok sevdim”

Zamanla cam enjektörlerden tek kullanımlık enjektörlere geçildiğini hasta odalarının iki kişiye düşürüldüğünü ve çalışma şartlarının daha iyileştiğini dile getiren Aktaş, “Mesleğimi severek seçtim. Hep hemşire olmak istiyordum ve oldum. Halen çalışmak istiyorum ama sürem dolduğu için çalışamayacağım. Her gün sabah 7’de buraya geldim. Akşam 16.30’da gittim. Hiçbir gün geç kalmadım. 45 yıl bana az geldi” şeklinde konuştu.