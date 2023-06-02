450 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan şüpheler tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı.

450 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan şüpheler tutuklandı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart’ta Gebze’de bir evden 450 bin TL değerinde ziynet eşya ve para çalınması olayına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda F.A. ve S.Y.’nin hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.