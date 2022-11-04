450 ton asfalt kullanıldı, iki sokağın çehresi değişti

Ataevler Mahallesi’ndeki Güzelyurt ve Beste sokaklarında başlatılan üstyapı çalışmaları tamamlandı. 450 ton asfaltın kullanıldığı sokaklar, araç geçişleri için daha uygun hale getirildi.

Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi Güzelyurt ve Beste sokaklarında yapılan üstyapı çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler her iki sokakta da 900 ton pmt, 450 ton binden asfalt kullandı.

Güzelyurt ve Beste sokaklarında yürütülen çalışmaları yerinde gören Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde modern ve rahat ulaşımın sağlanması noktasında gece gündüz ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Başlayan ve devam eden projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde Güzelyurt ve Beste sokaklarını da tamamlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.