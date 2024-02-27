4,5G/5G teknolojilerinde ULAK Haberleşme ve Türk Telekom'dan iş birliği

Yerli ve milli olarak ürettiği 4.5G baz istasyonlarını Türkiye’nin hemen her noktasında konumlandırmış olan ULAK Haberleşme ile 4.5G mobil şebeke yaygınlaştırmaları için ortak çalışmalara başlayan Türk Telekom, 2024 yılında da 4.5G yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin önde gelen kurumları, 5G alanında genişletilen iş birliklerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu.

4.5G teknolojisindeki deneyimi ve sahalardaki tecrübesiyle ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayacak çözümler geliştiren ULAK Haberleşme ile Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. 4.5G ve 5G kapsamında genişletilen iş birliklerini GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyuran ULAK Haberleşme ve Türk Telekom, 5G teknolojisi geliştirme süreçlerinde birlikte önemli projeler yürütmeye devam ediyor.

Türkiye’de 5G altyapısına yönelik yerli ve milli yatırımlar artıyor

İletişim ve haberleşme altyapısını yerli ve milli imkanlarla geliştirmek için çalışmalara devam eden Türk Telekom ve ULAK Haberleşme; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ardahan’dan oluşan 6 ilin tamamında sadece ULAK baz istasyonları üzerinden 4.5G hizmeti verilmesi konusunda birlikte çalıştı. 2024 yılında her iki firma da yatırımlarını sürdürerek, 4.5G’nin yanı sıra 5G’nin yerli ve milli unsurlarla ülkemizde hizmete girmesi için faaliyetlerine devam edecek.

5G’ye hazırlık kapsamında, ULAK tarafından geliştirilen ürünlerin global ölçekte operatör şebekelerinde kullanıma uygun hale getirilmesi için temel fonksiyon ve şebeke uyumluluk testleri Türk Telekom Mobil Şebeke Test ve İnovasyon merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar ile birlikte Türk Telekom ve ULAK Haberleşme’nin sahip olduğu deneyimler, ULAK ürünlerinin geliştirilme süreçlerine dahil edilerek ortaya çıkacak ürünlerin global ölçekte rekabet avantajı elde edecek nitelikte olması yönünde şekilleniyor.

Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şirket olarak hem teknolojimiz hem de yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Yeni nesil teknolojilerin ülkemize kazandırılması konusunda çalışmalarımız sürerken 5G’ye geçiş sürecinde yerli ekosistemin güçlenmesi stratejik olarak öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu doğrultuda ülkemizin ilk yerli baz istasyonu projesi olan ULAK ile yaptığımız iş birliklerini çok kıymetli buluyorum. 2024 yılında da bu iş birliklerimizi genişleterek sürdüreceğiz” dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan ULAK Haberleşme A.Ş. CEO’su Dr. R. Ruşen Kömürcü, “Şirket olarak ülkemizin teknolojik bağımsızlığını kazanmasında anahtar rol oynayacak teknolojileri üretip, yerli ve milli imkanlarla halkımıza kazandırmak için faaliyetlerimize devam ediyor; bu kapsamda Türkiye’nin hemen her noktasında konumlandırdığımız binlerce ULAK baz istasyonuyla her koşulda kesintisiz iletişim sağlıyoruz. Türk Telekom ile birlikte 6 ilin tamamını ULAK altyapısıyla donatmış olmak bizim için önemli kilometre taşlarından birisi oldu. Günümüz iletişim teknolojisi olan 4.5G’nin yanı sıra 5G’nin de ülkemizde güvenli altyapılarla hizmete geçebilmesi için ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla Türk Telekom ile yürüttüğümüz çalışmalar, eminim ki Türkiye’nin ikinci yüzyılında da önemli atılımların önünü açacak” ifadelerini kullandı.