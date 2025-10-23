47. İstanbul Maratonu'nda Halk Koşusu kayıtları tükendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda Halk Koşusu kayıtları dakikalar içerisinde doldu. Maratona katılacaklar için hazırlanan kitlerin dağıtımı ise cumartesi başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım Pazar günü koşulacak. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından verilen Gold Label ünvanına sahip olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen binlerce koşucuyu ağırlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de renkli görüntülere sahne olacak Halk Koşusu’na spor severler büyük ilgi gösterdi. Tüm kategorilerde kayıt başvurularının tamamlandığı İstanbul Maratonu’nda Halk Koşusu’nun 5 binlik kontenjanı 6 dakikada tükendi. 42K ve 15,5K yarışları, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ile birlikte yaklaşık 42 bin kişi, iki kıtayı birleştiren görkemli parkurda unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Kit dağıtımı cumartesi başlıyor

47. İstanbul Maratonu’na katılacak kişiler, yarış kitlerini cumartesi itibarıyla belirlenen noktalardan teslim alabilecek. 42K ve 15,5K katılımcıları, 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kanyon AVM’deki Spor İstanbul stantlarından 11.00-21.00 saatleri arasında kitlerini alabilecek. Kurumsal Koşu kategorisine katılacak olanlar için kit dağıtımı, İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü binasında 30-31 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Bu kategoride yarışacak kurumlar, listelerinde yer alan katılımcıların kit paketlerini toplu olarak teslim alabilecek.

Maraton coşkusunu Halk Koşusu ile yaşayacak İstanbulluların göğüs numaraları ise 31 Ekim’e kadar kayıt sırasında seçilen İBB Spor İstanbul tesislerinde dağıtılacak.