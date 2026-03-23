47 kromozom farkındalığı: Tekirdağ'da anlamlı buluşma

Tekirdağ’da 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel bireyler ve ailelerine dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Trakya Down Sendromlu ve Özel ihtiyaçlı Bireyler Derneği ile Tekirdağ Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde organize edildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Zehra Metin Özen, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, ailelerin de bu süreçte büyük bir emek verdiğini dile getirdi. Down sendromunun genetik bir farklılık olduğunu hatırlatan Özen, bireyler arasındaki farklılıkların aslında insan olmanın doğal bir sonucu olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında uzman hekimler tarafından katılımcılara bilgilendirme yapılırken, Down sendromuna ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan "47 Kromozom" belgeseli de izletildi. Programa katılan vatandaşlar, özel bireylerle bir araya gelerek hem bilgi aldı hem de destek mesajı verdi.