47 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi

Sakarya'da nitelikli hırsızlık suçundan 47 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

47 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakayı ele verdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’da nitelikli hırsızlık suçundan 47 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, "nitelikli hırsızlık" suçundan 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.S. (25) yakalandı. Hükümlü, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman