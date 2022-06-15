475 kınalı keklik doğaya salındı

Bilecik Valiliği himayesin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü tarrafından Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı projesi ile 475 kınalı keklik salınımı yapıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 15.06.2022 10:14
  • Güncelleme: 15.06.2022 10:14
475 kınalı keklik doğaya salındı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bilecik Valiliği himayesin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü tarrafından "Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı" projesi ile 475 kınalı keklik salınımı yapıldı.

Doğada bulunan yaban hayvanlarının korunması ve hayvan popülasyonlarını arttırılması amacıyla özellikle kanatlı türlerinin doğaya yerleştirildiği projeyle Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’ndan getirilen kınalı keklikler Bilecik’te doğaya salındı. Bekdemir Köyünde köy halkı ve çocuklarla kınalı keklik salınımına katılan Vali Kızılkaya, “19 farklı noktada 475 kınalı kekliği bugün doğaya salıyoruz. Kınalı kekliklerimiz doğaya uçmak için sabırsızlanıyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz Bilecik’te farkındalık çalışması yürütüyor. Vatanımıza ve Bilecik’imize hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

2
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

3
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

4
13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

5
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

6
Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

DAHA FAZLA
Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık