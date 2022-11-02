48 saatte Bakü'yü keşfedin

Son yıllarda ülkemizde hafta sonu turizmi hareketliliği yaşanıyor. Çiftler ve aileler, uzun hafta sonu tatili ile pasaportsuz veya vizesiz şehirlere giderek, hem keyifli çevre gezileri yapıyor hem de yerel lezzetleri deneyimliyor. Tarihi zenginliği, göz alıcı mimarisi, çevresindeki doğal zenginlikleri ve doyurucu mutfağıyla dikkat çeken Azerbaycan’da 48 saatte Bakü’yü keşfetmek mümkün.

Zengin kültürel mirası ve doğal yapısıyla öne çıkan Azerbaycan’ın başkenti Bakü, kasım ayında da gezilecek rotalar arasında yerini alıyor.

Kafkasların en büyük şehri denilince akıllara ilk, “İçeri Şeher (Eski Şehir)” diye tanımlanan, Unesco Dünya Mirası listesine dahil olan birçok yapının yer aldığı bölge geliyor.

Şirvan Şah Sarayı

Bakü’nün kalbinde bulunan Eski Şehir Bölgesi tarihi mekanlarına yürüyüş mesafesinde. Bu bölgede ilk olarak 15. Yüzyılda Şirvanşahlar Hanedanı İbrahim Halilullah tarafından inşa edilmiş Şirvan Şah Sarayı’nı gezerek başlayabilirsiniz. UNESCO aracılığıyla 2000 yılında kültür mirası sayılarak dünyanın tanınmış sarayları arasında yer alan Şirvan Şah, Bakü ziyaretinizde görülmesi gereken yapıların başlarında geliyor.

Azerbaycan’ın Kız Kalesi

Sarayı ziyaret ettikten sonra Eski Şehir’in Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında ilerlediğinizde Azeri banknotlarında da yer alan Kız Kalesi tüm heybetiyle misafirlerini karşılıyor. Kulenin tasarım amacı hakkında çeşitli efsaneler söylense de yontma taşlarla inşa edilmiş 8 kattan oluşan bu tarihi mimari 1000 yıllık geçmişinin tüm ihtişamıyla gezilmesi gereken yerler listesinde olmayı kesinlikle hak ediyor.

Tepeden şehre bakış

Eski Şehir’deki daha birçok tarihi noktayı gezdikten sonra modern Bakü’nün keşfiyle geziye devam edebilirsiniz. Öncelikle şehrin en yüksek noktasında bulunan Dağüstü Parkı ziyaret edip, buradan Bakü’nün panoramik görünümünün keyfini çıkarıp, Alev Kulelerini de görebilirsiniz.

Deniz kenarında yürüyüş

Modern Bakü’yü görmek için en iyi yerlerden bir diğeri de Hazar Denizi kıyısı boyunca yürüyebileceğiniz Bakü Bulvarı. Burada yeni mimari yapıları keşfedebilir, keyifli manzaralar eşliğinde dinlenebilirsiniz.

Haydar Aliyev Merkezi

Azerbaycan’ın önemli yapılarından biri olan ve fütüristtik mimarisiyle dikkatleri çeken Haydar Aliyev Merkezi’de Bakü’de görmeden dönülmemesi gereken yerlerin başında geliyor. Yapımına 2007’de başlanan ve 10 Mayıs 2012 yılında hizmete giren, alana kurulan kültür merkezinin mimari yapılışında Azerbaycan mitolojisinde yer alan Hazar Denizi’nin yükselişi yansıtılıyor.

Binanın genel şekli, yerden göğe doğru dalga benzeri bir yükselişi ve ardından yeryüzüne kademeli olarak inişi andırıyor. Bu sadece post-modern mimariye bir övgü değil, aynı zamanda sonsuz bir döngünün tasviridir.

Yemeden dönmeyin

Eğlence noktalarından, alışveriş caddelerine daha birçok imkâna sahip Bakü’de Azerbaycan yemeklerini denemekte yapılacak en önemli şeyler arasında. Yoğurt çorbası dovğa, nar ve kestane ile pişirilen kuzu yahnisi Nar Qovurma, soğan, kuru üzüm ve ceviz ile doldurulmuş balık Levengi, Hıngel mantısı, gence baklavası, lüle kebabı gibi spesiyaller de denenmesi gerekenler arasında.

Buralara gitmeden, fotoğraf çekilmeden gelmeyin

Azerbaycan’da gezilecek yerler bunlarla da sınırlı değil. Büyük bir tarih ve kültürün dağılım gösterdiği bu coğrafyanın en önemli gezilecek yerleri arasında Azerbaycan Halı Müzesi, Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Merkezi, Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, Devlet Bayrağı Meydanı, Bibi Heybet Camii bulunuyor.

İstanbul’dan sadece 3 saatlik bir uçuşla Bakü’ye ulaşabiliyorsunuz.