480 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme yapıldı

Bilecik'te ekipler, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 480 vatandaşa ulaştı.

480 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 480 vatandaşa ulaştı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Bozüyük ilçe meydanında gerçekleştirilen ‘Narkonokta’ faaliyetinde 480 vatandaşa ulaşıldı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Ekipler, vatandaşlara ‘Uyuma’ uygulaması ve ‘narkotikpolisianne.com’ web sitesi hakkında bilgi aktararak broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşları, güçlü bir toplum için bilinçlenmeye ve uyuşturucuya karşı birlikte mücadeleye etmeye davet etti.