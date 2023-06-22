4L Trophy rallisi Afrika'daki çocuklar için gerçekleşti

Fransa’da başlayıp Fas’ta sona eren ve 10 gün boyunca devam eden 6 bin kilometrelik 4L Trophy rallisi, Afrika’daki temel sosyal haklardan mahrum çocuklara yardım etmek amacıyla gerçekleşti.

Deriv, Afrika’daki temel sosyal haklardan mahrum çocukların hakları için 4L Trophy rallisini başarıyla tamamlayan iki genç profesyonelden oluşan bir ekibe sponsor oldu. 10 gün boyunca 6 bin km’lik bir yolculuğu kapsayan ralli, Fransa’da başladı ve Fas’ta sona erdi. Katılımcılar, zorlu arazilerde araç kullanarak çeşitli kontrol noktaları ile yollarını bulmaya çalıştı.

Şirketin sponsoru olduğu sürücülerden Clement David, “Bilmediğiniz arazide araç kullanmanın, ıssız bir yerin ortasında kamp yapmanın ve bitiş çizgisini geçmenin zorlukları heyecan verici ve ödüllendiriciydi. Ama deneyimi gerçekten özel kılan şey, çok ihtiyaç duyulan okul malzemeleri sunarak çocukların yaşamlarında bir fark oluşturma fırsatıydı" dedi.

Deriv’in kurucusu ve CEO’su Jean-Yves Sireau şunları söyledi: “Şirketin 4L Tropy rallisine katılımı, hizmet verdiğimiz topluluklar üzerinde olumlu bir etki oluşturma taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Bireyleri ve toplulukları geliştirmek için güçlendiren nedenleri desteklemeye inanıyoruz ve eğitim bunun kritik bir bileşenidir."