4.Marmara Kamp ve Karavan Fuarı Marinturk İstanbul City Port Pendik’te doğa tutkunları ve uygun fiyatlara tatil yapmak isteyenler için kapılarını açtı.

Birçok yerel ve uluslararası markanın yeni sezon ürünlerinin ilk defa görücüye çıktığı, karavan sahibi olmak isteyen yada var olan karavanını veya kamp ekipmanını yeni modeli ile değiştirmek, yeni dekorasyon ve aksesuarları denemek isteyen alıcılara, kamp ortamına kavuşma imkanı sağlayan 4. Marmara Kamp ve Karavan Fuarı, Pendik’te kapılarını açtı.

Pandemi sonrası tatilin yeni gözdesi olan ve depremden sonra doğal yaşam trendinin ilgi görmesiyle büyümeye devam eden ve isteyene ucuz tatil, isteyene lüks tatil imkanı veren karavanlar, tiny house’lar, çadırlar ve tekneler görücüye çıktı. Kamping organizasyonlarının, tiny house ve çadır üreticilerinin de katıldığı Fuar, Karavan sahibi olmak isteyenlerin her konuda bilgi alabileceği çok seçenekli Türkiye’nin en büyük Karavan fuarı olarak öne çıkıyor.

Düzenlenen fuarda hem karada hem denizde gidebilen karavanlar, otak görünümlü tarihi karavanlar, nostaljik karavanlar, yürüyen evler, tiny houselar, 3 metre ile 12 metre arasında değişen doğal yaşam çadırları, araç üstü açılıp kapanabilen çadırlar, deprem çantaları ve kamp malzemeleri gibi birçok doğal yaşam ürünü alıcısıyla buluştu.

600 üstü imalatçı firmanın katıldığı 4. Marmara Kamp-Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, pazar lideri olan çekme karavanların yanı sıra moto karavan, araç üstü çadır, karavan, tiny house gibi her zevke hitap eden farklı doğal yaşam seçeneklerini bir arada sunuyor. Çekme karavanların ortalama 100 bin TL ile 2 milyon TL arası, moto karavanların ise 450 bin TL - 4 milyon 200 bin TL arası bir satış fiyat aralığında olduğu fuar her cebe hitap edebiliyor.

Fuara katılan Şener Kayacık, "Karavanımız 4 kişiye uygun şekilde yapılmış bir karavan. İçinde tüm yaşam şartları olan, içerisinde ev yaşamına dair bütün şartlar mevcut. Böyle bir karavanın maliyeti yaklaşık 4 milyon TL. kendi güneş enerjisini üretebilen, belli miktarda suyu olan ve her türlü yaz-kış şartlarında yaşayabileceğiniz bir karavan. artık karavanların bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Son 3 yıldır karavan sektörü ilerlemiş durumda" dedi.

Fuar organizasyonuna deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan katılan Mustafa Akbaş, "Kamp malzemeleri yapıyoruz, bu malzemeleri yaparken doğal ürünler kullanıyoruz. Ahşap kamp masaları ve sandalyeleri, dövme bıçaklar gibi ürünler üretiyoruz. Doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir ekipmanlar yapıyoruz" dedi.