Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafiğin yavaşlaması neticesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlaması neticesinde hızını düşüremeyen 06 DJ 6351 plakalı Range Rover otomobil sürücüsü, önünde seyreden M.B. idaresindeki 26 HP 769 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen olayda 26 HP 769, 41 HR 058 ve 41 KS 033 plakalı 3 otomobil ile 41 P 3094 plakalı Mercedes marka servis minibüsü de kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kazayı anlatan 41 HR 058 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü Bülent Özmen, "Yoğun bir trafik vardı, durduk. Servisçi arkadaş da durdu. 06 DJ 6351 plakalı araç hızlı geldi, arkamdaki araca vurdu, o araç da bana vurdu. 2 kişi yaralandı" dedi.

Kaza sebebiyle araçlar hasar aldı, trafik ise durma noktasına geldi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.