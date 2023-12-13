5 asırlık Rüstem Paşa Cami görüntüsüyle görenleri etkilemeye devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Rüstem Paşa Camii 5 asırlık tarihi ve görüntüsüyle görenleri etkilemeye devam ediyor.

Osmaneli İlçesinde bulunan Rüstem Paşa Camii, 5 asırdır hem tarihini, hem de görüntüsünü korumaya devam ediyor. Osmaneli Belediyesi yaptığı restorasyon çalışmalarında herhangi bir değişiklik yapmadan sadece onarımını yapıyor. Osmaneli’nin en eski ve en büyük camisi olması itibariyle Ulu Cami ve Cami-i Kebir olarak da anılıyor. Rüstem Paşa Cami ilk günkü ihtişamıyla hayran bırakıyor.