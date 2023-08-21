5 bin metrelik kaldırımlar inşa ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Erenler Çaybaşı Yeniköy’deki 5 bin metrelik alanda geniş ve güvenli kaldırımlar inşa ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde mahallelerin sembol olmuş noktalarını yeni bir yüze kavuşturuyor. Yol yenileme, trafik uygulamalarının yoğun şekilde devam ettiği şehirde, vatandaşların kullandığı kaldırımlar da sil baştan yenileniyor. Fen İşleri Dairesi’nin çalışması çerçevesinde Çaybaşı Yeniköy’de yoğun mesai harcayan ekipler, yeni kaldırımlar inşa ediyor. Kırmızı desenli kaldırımlar, mevcut kaldırımlardan daha geniş ve güvenli şekilde uygulanıyor. Süratle başlayan işlemler mahalledeki 5 bin metrelik kaldırım alanı yepyeni bir yüzle hizmete alınacak. Bu çalışmayla birlikte bölgedeki vatandaşlar geniş ve rahat bir yaya yolculuğu yapabilecek. Gündüz-gece sokakta mesaiye devam eden ekipler, çalışmayı en kısa sürede tamamlamak için çaba harcıyor.