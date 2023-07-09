5. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışı yoğun ilgi gördü

Büyükçekmece’de 150 sporcunun katıldığı 5. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 2 bin 500 metre ve 5 bin metre olmak üzere iki parkurda yarışan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde bu yıl 5. kez düzenlenen Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması sporcular tarafından yoğun ilgi gördü. Sporcular, teknelerle birlikte Mimar Sinan sahiline taşınırken, burada kendilerini suya bıraktı. Başlama anonsu ile birlikte yarış start alırken, sporcular bitiş noktası olan Büyükçekmece Albatros Sahili’ne kadar kulaç attı. 150 sporcunun katıldığı etkinlikte uluslararası sporcuların da katıldığı 5 bin metrelik parkurda ise kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışmayı büyük farkla Naim Basri kazandı. Yarışma sonunda sporculara madalya verildi.

“Ömür boyu sağlık için yaşam boyu spor sloganıyla hareket ediyoruz”

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, “Büyükçekmece Körfezi açık deniz yüzme yarışmamızın 5’incisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah kazasız belasız tamamlayacağız. Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü olarak icra ettiğimiz dört yarışmadan biridir. 5 bin metre mesafede olan yarışmaya 25 kadın 125 erkek olmak üzere 150 sporcu katıldı. Yarışmada 50 kişi 5 bin metre yüzerken, 100 kişi de 2 bin 500 metre yüzecek. Bu yarışmaları yapmaktaki amacımız ülkemizi açık deniz yüzme alanında ön sıralara taşımaktır. Ömür boyu sağlık için yaşam boyu spor sloganıyla hareket ediyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

“Hava güzel, şartlar güzel, bizlerde sporcular olarak hazırız”

Yarışmaya 150 sporcunun katıldığını belirten Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Üyesi İrfan Hattatoğlu, “Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması’nın 5’incisi düzenleniyor bu sene. Deniz çok güzel, sahil çok güzel. Büyükçekmece Belediyesi’nin destekleriyle güzel bir organizasyon olacak. 2 bin 500 ve 5 bin metre yüzme parkurları var. Yaklaşık 150 sporcu katılıyor. Hava güzel, şartlar güzel, bizler de sporcular olarak hazırız. Ümit ederim ki güzel bir yarışma olur. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

“75 yaşındayım, bu yarışmanın en yaşlı sporcusu olabilirim”

Yüzme yarışmasına katılan 75 yaşındaki Mahmut Albay Balaban, “75 yaşındayım, bu yarışmanın en yaşlı sporcusu olabilirim. 2 bin 500 metre yüzdüm, iki sene önce de yüzmüştüm. Çok fena dalga vardı, akıntı bizi bayağı attı. Ben Çanakkale’yi ve İstanbul Boğazı’nı 7 defa geçtim, kupaların var. İlk defa böyle zorlandım” şeklinde konuştu.

“Aşırı rüzgar ve dalga vardı”

Engelli yarışmacı Önder Coşkun Arslan, “Zorlu bir parkurdu, aşırı rüzgar ve dalga vardı ama keyifli bir yarışmaydı. Bir buçuk senedir açık su yüzme yarışmalarına katılıyorum, en zorlandığım yarışma burası oldu" dedi.

5 bin metre mesafe parkurunda rakiplerine büyük fark atarak birinci olan Suriye Uyruklu Naim Basri, “Allah şükür güzel geçti ama yarış çok zordu. Hava çok kötüydü” dedi.