5 dakikada 11 metre börek yedi, 10 gram altının sahibi oldu

Üsküdar’da düzenlenen 13. Geleneksel Börek Yeme Yarışması’nda yarışmacılar 5 dakikada 16 metre börek yemek için mücadele etti. Birinci olan Kerem Tütüncü, 11 metre 60 santim börek yiyerek 10 gram altının sahibi oldu.

13. Geleneksel Börek Yeme Yarışması bu yıl Üsküdar’da düzenlendi. Yarışmaya katılan onlarca kişi, belirlenen sürede en fazla böreği yemek için kıyasıya mücadele etti. 5 dakikada 16 metre böreği yemek için birbirleriyle mücadele eden yarışmacılar zorlu anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında birinci olan Kerem Tütüncü belirlenen sürede 11 metre 60 santim börek yiyerek 10 gram altının sahibi oldu. İkinciye 5 bin lira üçüncüye ise 2 bin 500 lira hediye çeki verildi.

"40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik"

Organizasyon yapan börekçi Hakan Acar, "Geleneksel Börek Yeme Yarışması’nın bu sene 13’üncüsünü yaptık. Daha önce hep Bursa’da yaptık. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştik. En uzun börek yeme yarışması yaptık. Yarışmacı arkadaşı tebrik ediyorum, yaklaşık 8 kilo börek yedi. Toplam 40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik. İstanbul Üsküdar’da da ilk yarışmamızdı. Kazanana 10 gram altın verdik. Geçen yıl 5 gram vermiştik. Geleneksel börek yeme yarışmamızı devam ettireceğiz" dedi.

"Ödül olarak 10 gram altın aldım"

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Kerem Tütüncü, yarışmada zorlandığını ama birinci olduğunu ifade ederek, "Hiç ummuyordum, şansa kazandım. Ödül olarak 10 gram altın aldım. Çok mutluyum, daha önce yarışma için bir hazırlık yapmamıştım" diye konuştu.