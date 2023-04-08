5 gönüllü daha deprem bölgesine gönderildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden alanlarında uzman belediye personeli 5 gönüllü çalışmalara destek olmak amacıyla deprem bölgesine gönderildi.

5 gönüllü daha deprem bölgesine gönderildi
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinden alanlarında uzman belediye personeli 5 gönüllü çalışmalara destek olmak amacıyla deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinasyonu sağlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talebi üzerine Osmaneli’nden deprem bölgesine alanlarında uzman 5 gönüllü vatandaş gönderildi. Vatandaşları Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin uğurlayarak, “Deprem bölgesine ayni ve nakdi yardımlarımızın yanı sıra personel gönderimimizi de devam ettiriyoruz çok değerli valimizin talebi üzerine 5 arkadaşımızı deprem bölgesine uğurladık. Rabbim hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.