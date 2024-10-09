5 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kendisinden 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam tarlasında ölü bulundu.

5 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kendisinden 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam tarlasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sarıdayı Köyü’nde ikamet eden 71 yaşındaki Recep Kavalcı köye 2 kilometre uzaklıkla Uzunçam Yelliyirek mevkiinde kendisine ait tarlada ölü bulundu. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlatırken, Recep Kavalcı’nın köyde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.