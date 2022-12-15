5'inci Klinik Nörobilim Kursu'nda derin beyin stimülasyonu ele alındı

Atlas Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 5. Klinik Nörobilim Kursu’nda, derin beyin stimülasyonu ameliyatı ele alındı. Etkinlikte, bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda uygulanan derin beyin stimülasyonu ameliyatlarının bilinirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Deep Brain Stimulation Society (DBSociety), Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği tarafından ve Atlas Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen ’Translasyonel Derin Beyin Stimülasyonu: Mekanizmalar, Klinik ve Teknoloji’ temasındaki 5. Klinik Nörobilim Kursu, Atlas Vadi Kampüs’te gerçekleştirildi.

Uluslararası katılımlı etkinliğe, özellikle tıp fakültesi ile sağlık bilimleri fakültelerinin akademisyen ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 5. Klinik Nörobilim Kursu, Kurs Direktörleri Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak ile Prof. Dr. Yasin Temel, Deep Brain Stimulation Society Başkanı Abdelhamid Benazzouz , Prof. Dr. Lee Wei Lim ve Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük’ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış Konuşmasında 5. Klinik Nörobilim Kursuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Küçük, üniversitelerinin vizyonu gereği, bilime katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası etkinliklere her zaman destek olacaklarını ifade etti.

8 Aralık akşamı üniversitenin kampüsünde açılış kokteyli ile başlayan ve 4 gün devam eden etkinlikte, yurt içinden ve yurt dışından 46 konuşmacı yer alırken, Derin Beyin Stimülasyonu uygulamalarında ve klinik pratiğinde yeni gelişmeler, teknolojik gelişimler, vaka örnekleri katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılar, Atlas Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen deneysel DBS uygulamaları, nörofizyoloji ve nörostimülatör programlama konularındaki interaktif atölye çalışmalarında uygulama yaptıktan sonra katılım belgesi alarak kursu tamamladı.

Kurs direktörleri yaptıkları değerlendirmede, Parkinson hastalığı başta olmak üzere bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda uygulanan derin beyin stimülasyonu ameliyatlarının bilinirliğinin artırılmasının, alanında uzman merkezler tarafından yapılmasının ve bu merkezlerin sayısının çoğaltılmasının önemine dikkat çekti.