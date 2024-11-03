5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edirne'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez Fatih Mahallesi 13. Sokak’ta 2 yaşındaki Metahan G., 5. kattaki evlerinin penceresinden bilinmeyen bir sebeple beton zemine düştü. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.