5. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5. kattan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5. kattan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.
Olay, dün İlimtepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Musa isimli yabancı uyruklu çocuk, 5. katın balkonundan toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun tedavisi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.