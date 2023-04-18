5 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit, 6. madalyayı almaya gidiyor

Kadın Güreş Milli Takımı’nda 5. kez Avrupa’nın en büyüğü olan Yasemin Adar Yiğit, “Şimdi ki hedefimiz ise 6. kez Avrupa şampiyonu olmak” dedi.

Yasemin Adar Yiğit ve milli takım arkadaşları Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa şampiyonluğunu göğüsleyen sporcuların bu yılda minderde Türk bayrağıyla zafer turu atması bekleniyor.

2020 Yaz Olimpiyatları’nda bronz madalya sahibi ve 2017 ile 2022 yılları dünya şampiyonluğu olan Yasemin Adar Yiğit, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ise hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Hırvatistan’ın Zagreb şehrine gitmeye hazırlanan A Milli kadın güreşçiler, Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek için Edirne’deki hazırlık çalışlarını tamamlayıp yolla çıktı.

Şampiyonada ilk olarak serbest stilde müsabakalar gerçekleştirilecek. Kadınlar ve grekoromen stil müsabakalarıyla şampiyona 23 Nisan’da tamamlanacak. Geçtiğimiz yıl Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalyayla toplamda 17 madalya alarak tarihteki en çok madalya kazanma rekorunu kırmıştı. Türkiye ayrıca 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda en çok madalya alan ülke olmuştu.

Yasemin Adar Yiğit: “Şimdi ki hedefimiz ise 6. kez Avrupa şampiyonu olmak”

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’na yolcu odluklarını belirten Kadın Güreş Milli Takımı Sporcusu Yasemin Adar Yiğit, “Edirne’de çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Gerçekten de çok güzel çalıştığımıza inanıyorum. Geçen sene zaten Avrupa şampiyonuyduk, bu sen de inşallah Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Benim bireysel olarak zaten 5.kez Avrupa şampiyonluğum var. Şimdi ki hedefimiz ise 6. kez Avrupa şampiyonu olmak. Bildiğimiz üzere önümüzde ramazan bayramı var. Bizlerde çiftte bayram yaşamak istiyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp istiklal marşını okuruz” dedi.

Bu sene çok önemli müsabakalarının olduğunu dile getiren Yasemin Adar Yiğit, “Dünya şampiyonasında ilk 5’e girmek olimpiyatlara gitmeye hak kazandırıyor. Önümüzde Paris’te yapılacak olan olimpiyatlar var. Her sporcunun hayalini kurduğu ve en zirvede olan yer. Tabi ki bende gitmek istiyorum. Bildiğimiz üzere Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda şampiyonluk elde etmiştim. 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalyayı hedefliyorum” diye konuştu.

Efrahim Kahraman: “Hedefimiz yine ilk 3 olacaktır”

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, “Edirne’de çok güzel çalışma dönemi geçirdik. Daha öncede biz defalarca buradan giderek başarılı olarak dönmüştük. Biz son Avrupa Şampiyonluğu takımı olarak buradaki hedefimiz yine ilk 3 olacaktır. Takımımızda çok tecrübeli ve şampiyon kızlarımız var. Ülke olarak beklentimiz tabi ki yüksek. İnşallah oraya gidip alnımızın akıyla döneriz” şeklinde konuştu.

Ülkede çok olumsuz bir deprem felaketinin meydana geldiğini Aktaran Kahraman, “Biz buradaki bütün madalyalarımızı depremzedelere bağışlamak istiyoruz. Alacağımız bütün şampiyonlukları inşallah onlara armağan edeceğiz. Ülkemiz için de hayırlı uğurlu olur inşallah” ifadelerine yer verdi.

Selim Ak: “Ülkemizin en çok ihtiyacı olan bir dönem”

Kadın Milli Güreş Takımı’na Avrupa’da katılacakları müsabakalarda başarılar dileyen Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, “Ülkemizin en çok ihtiyacı olan bir dönemde inşallah sporcularımız bütün madalyaları alarak bizleri mutlu ederler. Ben antrenörlerimize, federasyonumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.