5 kişi yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

5 kişi yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 UA 6417 plakalı araç Gönen Alaettin kırsal mahallesinde seyir halindeyken havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın kaza ile ilgili tahkikatı devam ediyor.