5 kişinin öldüğü komşu kavgasında 13'ü tutuklu 16 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı komşu kavgasında 13’ü tutuklu 16 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İzleyicilere ve basına kapalı olan duruşmada 7 tutuklu sanık tahliye edildi.

6 Nisan’da Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Ö., Onur Ö. ve Volkan Y.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi. Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Y. ve Özgür Ö. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö.’nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y’nin üçer kez müebbet hapsi talep edildi. İddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18’er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö’nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapsi talep edildi. Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U’nun dosyası, daha sonra dosya ile birleştirildi.

Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı

5 kişinin hayatını kaybetti olayda 13’ü tutuklu 16 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu olarak yargılanan S.Y, B.Y, F.Y, B.Y, B.T.Y, T.Y. ve G.Ö. tahliye edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.