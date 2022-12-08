5. Klinik Nörobilim kursu başladı

5. Klinik Nörobilim kursu, Atlas Üniversitesi’nde ‘Translasyonel Derin Beyin Stimülasyonu: Mekanizmalar, Klinik ve Teknoloji’ temasıyla başladı.

5. Klinik Nörobilim Kursu (CNC) Deep Brain Stimulation Society (DBSociety) ve Ulusal Derin Beyin Stimülasyonu Derneği tarafından Atlas Üniversitesi’nin katkılarıyla 8-11 Aralık tarihleri arasında Atlas Vadi Kampüste düzenleniyor.

İlki, 2013’de düzenlenen, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında devam eden etkinliğin 2021 yılında gerçekleşmesi gereken 5. toplantısı Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamazken, 5.Klinik Nörobilim Kursu ’’Translasyonel Derin Beyin Stimülasyonu: Mekanizmalar, Klinik ve Teknoloji’’ temasıyla gerçekleşiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre tıp ve teknolojide uzun süredir popülerliğini koruyan ve giderek artıran bir alan olan Derin Beyin Stimülasyonu (DBS), her ne kadar pratik kullanımda elektrik tabanlı bir tedavi olarak akla gelse de elektromanyetik, optik, ultrason ve nanopartikül tabanlı yöntemleri içeren uygulamaları da bünyesinde barındırıyor. Etik, Nörobilim, Nöroloji, Nöroradyoloji, Nöroşirürji, Psikiyatri, Nöroteknoloji ve Mühendislik, Psikoloji gibi alanlar bu konuyla ilgilenen başlıca bilim dalları.

Yakın geçmişte, bu alanlarda dünyanın farklı yerlerinde görev yapan bilim insanları tarafından Derin Beyin Stimülasyonu uygulamalarının doğasına uygun olacak şekilde pek çok bilim dalını bir çatı altında toplayan uluslararası bir dernek kuruldu. Web seminerleri, yüz yüze konferanslar ile DBS’nin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla kuruldu.

Kurs ile DBS’nin klinik, deneysel ve teknolojik özelliklerindeki en son bilgileri, deneysel yaklaşımlarla kombine ederek hep birlikte tartışılması hedefleniyor. Bu doğrultuda öğretim üyeleri ve tartışma grupları tarafından interaktif ders anlatımlarından oluşacak kursta, katılımcılara bilimsel ve klinik olarak cezbedici bir program sunulacak. İki yılda bir düzenlenen ve bilimsel programının zenginliği ile güncel küresel bilgilerin paylaşılacağı, teknoloji alanında yeniliklerin sunulup tartışılacağı 5. Klinik Nörobilim Kursu, katılımcılara değerli bilgiler sağlayacak.