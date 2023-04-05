5 Nisan Avukatlar Günü buruk kutlandı

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde de deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaş ve 121 meslektaşlarının acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Bilecik Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi. Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk anıtına çelenk koymayla başlayan tören sonunda Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, basın açıklaması yaptı. Aynur, "Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş; 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve/veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu şartlar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle; depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB’nin ve tüm Baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

" Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun"

Aynur son olarak, "Savunma makamı, tüm bu olumsuz şartların rağmen dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun" dedi.