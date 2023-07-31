5 şehir için 2 milyon 592 bin euro hibe

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ‘Sürdürebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında, Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için 2 milyon 592 bin euro hibe desteği verilecek.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında, başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan başvuru sahipleri 40 bin ile 200 bin euro tutarları arasında hibe desteği alabilecek. Hibe programının açıklandığı tarihten en az 1 yıl önce kurulmuş kooperatif ve kooperatif birliklerinin başvurabileceği hibe programı rehberinde yer verilen değerlendirme kıstasları kapsamında; kadın kooperatiflerine öncelik verilecek. Geçici koruma altındaki Suriyeliler, kadınlar ve gençlerin kayıtlı istihdamını hedefleyen başvuru sahipleri de yine öncelikli olacak.

Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ENHANCER projesi ile birlikte, projenin uygulama illerinde istihdam sayısının da artması amaçlanıyor. Hibe programına başvurmak isteyen kooperatif ve kooperatif birlikleri, 25 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek.