5. Tomris Uyar Öykü Günleri edebiyatseverlerle buluştu

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Tomris Uyar’ın anısına bu yıl 5’incisi düzenlenen "Tomris Uyar Öykü Günleri", Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde edebiyatseverlerle buluştu.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden öykü yazarı Tomris Uyar’ın anısına düzenlenen "Tomris Uyar Öykü Günleri"nin beşincisi Bilim Beyoğlu’nda düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi’nin destekleriyle 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen öykü günleri, söyleşiler, yazar-okur buluşmaları, atölyeler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yaptı. Tomris Uyar Öykü Günleri’nin ilk gününde düzenlenen ilk panelin ardından Müge İplikçi "Edebiyatta Kadın" söyleşisinde okurla buluştu. Uğraş Abanoz, Öniz Ercan, Gözen Esmer, Murat Özsan ve Aslıhan Duman ise "Öykücüler Tartışıyor" paneline konuk oldu.

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasir Ahıskalı, "Edebiyatımızın en kıymetli isimlerinden biri için sizlerle bir aradayız. Öykücülüğümüzün en güçlü kalemlerinden biri olan, en özel seslerinden biri olan Tomris Uyar’ı anıyoruz. Kalemine dökülenler, yalınlığın, samimiyetin ve içtenliğin en güzel örneklerinden biri olan Tomris Uyar, onu her okuyanın kalbine kendi hikayesini hatırlatıyor. Yalınlık, samimiyet, içtenlik. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak sanatı halkın gündelik hayatına dahil eden genç sanatçılara, kadın sanatçılarımıza alan açan Beyoğlu’nun her sokağında sanatın izini silmeye değil, onu yaşatmaya ve büyütmeye çalışan bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün edebiyatımız için böylesine kıymetli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak bu çabamızın kıymetini bir kez daha bize hatırlatıyor. Tomris Uyar Öykü Günleri’ni kelimeler aracılığıyla insan olmanın, birbirimizi anlamanın bir yolu olarak görüyoruz. İçinde cevherler barındıran, yalnızca biraz cesarete ihtiyacı olan gencecik sanatçılarımıza ilham olmanın bir yolu olarak görüyoruz. Bu nedenle burada olduğunuz için emeğiniz, üretiminiz için her birinize içtenlikle teşekkür ediyoruz" dedi.

Tomris Uyar’ın oğlu Hayri Turgut Uyar ise, "Bu öykü günleri çok güzel. Bu tip etkinlikler çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Öykü günleri özellikle annemin çok önem verdiği bir şey olduğu, öykü tüm hayatı olduğu için bu odaklı bir etkinlik olması çok hoşuma gidiyor. Tomris Uyar’ın öyküyü ne kadar ciddiye aldığını, nasıl profesyonel yaklaştığını söylemek gerekiyor. Sadece öykü yazmış değil. Öykü üzerine düşünmüş, denemeler yazmış, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilere dersler vermiş. Bu konunun teorisi üzerine düşünmüş, kafa yormuş, yazmış ve aktarmak için çalışmış. Hayatında çok önemli bir yer kapladığı belli. Bu ödül törenini düzenleyenlerin, katılanların günü. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Seçici kurula teşekkür ediyorum. Beyoğlu Belediyesi’ne de ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zeynep Eşin’in yürütücülüğünde "Öykü Atölyesi" düzenlenirken, Ömer Göyce müzik dinletisi gerçekleştirdi. Tomris Uyar Öykü Günleri’nda yazar İnci Aral’a Onur Ödülü verildi. "Tomris Uyar Öykü Armağanı Ödülü" için de bu yıl 400 kişi arasından 10 finalist belirlendi. Bu finalistler Erdem Tezbaşaran, Ergün Doğan, Duygu Aydoğdu, Necati Albayrak, Pelin Ergül, Esra Yüksel, Alihan Demir, Murat Sipahioğlu, Duygu Özsüphandağ ve Yasman Sevda Eren oldu. Finalistlerden Necati Albayrak, ödülün bu yılki sahibi oldu. Necati Albayrak’ın konuşması sonrası program sona erdi.