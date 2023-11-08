5. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Keçiören'de düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 19 ülkeden 100 yazar ve şairin bir araya geldiği “5. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı”nın bir ayağı Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Keçiören’de 19 ülkeden 100 yazar ve şair, 5. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı’nda bir araya geldi. Kurultaya İLESAM Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız ve birlik üyeleri ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Programda “Türk Dünyası Hizmet Madalyası” takdim edilen Başkan Altınok, “Dilde birlik, ülküde birlik; sağlam ve güçlü bir Türk dünyası için elzemdir. Eserleriyle dünümüze ışık tutan, bugünü ve yarınları aydınlatan tüm yazar ve şairlerimize, İLESAM Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız ve birlik üyelerine bu anlamlı kurultay ve şahsıma takdim ettikleri ’Türk Dünyası Hizmet Madalyası’ için teşekkür ediyorum. Türk’ün, Turan coğrafyamızın gücü için üretmeye, çalışmaya, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.