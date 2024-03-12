5 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.