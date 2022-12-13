5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin detayları basın toplantısında anlatıldı

Bu yıl ‘Neşet Ertaş’ adına düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin detayları düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay’ın da burada bir himaye pozisyonunda olması bizim açımızdan çok gurur verici” dedi.

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin detayları düzenlenen basın toplantısında açıklandı. ‘Dostluk’ kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayattaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle 22-25 Aralık tarihleri arasında bir kez daha sinema severlerle buluşacak. Festivalin bu yılki ana yarışma ve İnsani Bakış belgesel yarışmasında yarışacak filmlerin ve ödül miktarlarının, Kırk Yıllık Hatır, Panorama ve özel gösterim seçkilerinin, onur ödüllerinin, söyleşi ve panellerin açıklandığı toplantıda detayları Festival Başkanı Faysal Soysal, Festival Onursal Başkanı Dr. Kerem Kınık, Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lutfi Şen ve Jüri Üyesi Hande Soral açıkladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da toplantıya katıldı. Bu yıl ‘Neşet Ertaş’ adına düzenlenen festivale ilişkin yapılan toplantıda yarışma ve özel gösterim seçkilerin de yer alan yapımlar, ödül miktarları, söyleşi panel etkinlikleri ve onur ödüllerine dair detaylar da anlatıldı.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Kızılay Genel Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Dr. Kerem Kınık, her yıl gerçekleşen bu festivalin olgunlaşarak geliştiğini ve Kızılay’ın da insanlığı anlatmaya destek veren sanatçılara bir platform oluşturduğunu belirterek, “Beş yıldır Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ile beraber sanat penceresinden bizde insanlığı anlatmaya destek veren sanatçılara bir platform oluşturduk. Bu çerçevede her geçen festivalle beraber süreç daha da olgunlaştı. Gelen filmlerin sayıları şu ana kadar binleri aştı. Bu işin tekniğini bilenler ifade ediyor; kısa film çekmek gerçekten zor bir iş. Bir taraftan da büyük prodüksiyonlara büyük sermayelere ihtiyaç olmadığı için bağımsız da bir iş aslında. Dolayısıyla bu yönüyle baktığınızda zor ve bağımsız olan imkanı, insanlar ve sanat için kullanıyor olmak, Kızılay’ında burada bir himaye pozisyonunda olması bizim açımızdan çok gurur verici” dedi.

Sinemanın duyguları aktarımda oldukça önemli olduğunu ve insanların, coğrafyaların, bölgelerin dertlerini, durumlarını dünyaya duyurmak için bir araç olarak kullanıldığını belirten Kınık, “Tanıklıkta fotoğraf, sinema ve belgesel gerçekten duyguyu tam gerçekliğiyle karşıdakine aktarabilen çok güçlü bir araç. Bizim bir görevimiz de savunuculuk. İnsanların, coğrafyaların, bölgelerin dertlerini, durumlarını dünyaya duyurmak için bu savunuculuk bize lazım. Sinemacılıkta bu konuda çok güçlü bir araç. İnsani yardım sektörünün sanatla bir araya geldiğinde en fazla ortak noktası sinema ile birlikte oluyor. Dolayısıyla bizim de ve diğer bütün ulusal cemiyetlerinde bu festivale ilgisi çok büyük” dedi.

Dr. Kerem Kınık’tan sonra söz alan Festival Başkanı Yönetmen Faysal Soysal ise her geçen yıl festivale olan katılımın arttığını belirterek, “Yıl geçtikçe katılım artıyor. Salonlarımız genel olarak neredeyse ful. Hakikaten festivalimiz takip ediliyor. Getirdiğimiz filmler kendim bizzat yönetmen olduğum için kısa filmlerin neden çektiğini bu filmleri nasıl ortaya koyduklarını yakından biliyorum. Bizde o hissiyat ile ciddi bir arayış içine giriyoruz” diye konuştu.