5 yaşındaki Alaaddin'den kurtarıcılarına teşekkür

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından evlerini kaybeden depremzedeler, Kayseri’de öğrenci yurtlarında misafir ediliyor. Elbistan depreminden kurtularak ailesi ile yurda yerleştirilen 5 yaşındaki Alaaddin Bayrı, kendisine barınma imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından evlerini kaybeden vatandaşlar, Kayseri’de yurtlara ve belirli konaklama tesislerinde misafir ediliyor. Talas ilçesine bağlı Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda da depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için hazırlıklar tamamlanarak konaklamaları sağlanıyor.

“Evimiz yıkıldığı için buraya geldik”

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden gelerek annesi ile birlikte kaldıkları yurt odasına giden 5 yaşındaki Alaaddin Bayrı, “Depremde düşüyorduk. Annem bizi tuttu ve hemen de çıktık. Bize sahip çıktığınız için teşekkür ederim. Evin içinde arabalar kaldı. Bizim de evimiz yok diye, yıkıldı diye buraya geldik. Burada mutluyum” dedi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kanlıkavak Mahallesi’nden gelen Cuma Yağlı ise, “Buraya Kanlıkavak’tan geldik. Orada evimiz barkımız olmadığından ve çocuklara da orada bakamadığımız için buraya yöneldik ve geldik. 12 kişi olarak geldik ailemle. Herkese teşekkür ediyorum. Allah yokluklarını göstermesin inşallah” ifadelerini kullandı.

“Yetkililer bize kol kanat gerdi”

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden gelen Mehmet Erçetin de, “Buraya gelmeden önce yurdu arayıp görüştük ve bize yerleri olduğunu söylediler ve biz de geldik. Yetkililere çok teşekkür ettiğimizi, müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyorum. Bize bu şekilde kol kanat gerdikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yine Elbistan’dan Kayseri’ye gelen Meliha Per, “Orada felaket koptu, biz tavukların kümesinde yattık. Kendi imkanlarımızla orada duramadık. Karların içinde kaldık. Su, elektrik, telefon ve yiyecek yoktu. Kızımın bir arabası vardı bizi içine attığı gibi nasıl kaçtığımızı bilemedik. 3 gün orada yaşadık 4. Gün buraya geldik. Akşamdan beri burada çok şükür iyiyiz. Allah hükümetimize zeval vermesin. Bir sıcak yerimiz var. Bir sıcak çorbamızı içtik. Allah başka zeval vermesin, ölümün böylesi olmasın” dedi.

Deprem bölgesinden gelerek yurda yerleştirilen vatandaşlara yiyecek ve barınma ile birlikte giysi yardımı da yapılıyor.