5 yaşındaki çocuk duvardan düşerek yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçe duvarından düşen çocuk yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bahçe duvarından düşen çocuk yaralandı.
Olay, 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşil Barış Sokak’ta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ritac İ., bahçe duvarının üzerinde oynarken dengesini kaybederek kafa üstü beton zemine düştü. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.