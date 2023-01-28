5 yeni araçla yılda 38 milyon 500 bin TL tasarruf

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet vermek, araç kiralama işinden tasarruf sağlamak amacıyla belediyenin araç filosuna 45 yeni araç ekledi.

Yeni alınan araçlarla araç filosunu genişleten Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy Osmanlı Park’ta bir tören düzenledi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Levent Türkmen, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları katıldı.

‘Her şey Eyüpsultan için’

Düzenlenen törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 45 araca ödenen paranın bir yıl içinde kendini amorti edeceğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu araçların aylık kira bedeli yaklaşık 3 milyon 200 bin TL, yıllık toplam da 38 milyon TL oluyor. Araçları yaklaşık 40 milyona mal ettik, yani bir yıllık kira bedeline kendini amorti etmiş olacak. Araçların bakım ve onarımını da biz yapıyoruz. Buraya vereceğimiz kiralarla iki üç sene sonra başka yatırımlara bütçe ayırmış olacağız. Yine aynı şekilde kiralık binalardan da kendi binalarımıza geçiyoruz. ESMEK ve Gençlik Merkezlerimiz kiralık binalarda hizmet veriyordu, yavaş yavaş kendi binalarımıza taşınıyoruz. Yakın zamanda inşallah hiçbir yerde kiracı olmadan işlerimizi görebilecek duruma gelmiş olacağız. O yüzden ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz; biz işimize kitleneceğiz, 420 bin vatandaşımızdan 29 mahallemizden mesuluz onlara geri hizmetlerde de kolaylıklar sağlamamız lazım. Bizi izlemeye devam edin, her şey Eyüpsultan için diyoruz"

Eyüpsultan Müftüsü Basri Bektaş’ın duası ve kurdela kesiminin ardından Başkan Deniz Köken, ATV’ye binerek test sürüşü yaptı.

Araç filosuna eklenen araçlar

Hizmet kalitesini arttırmak için araç filosuna personel gezisi, okul gezisi, okul servisi, şehirler arası cenaze ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere 9 otobüs, 1 adet akaryakıt tankeri, 1 adet AFAD arama kurtarma aracı, 4 adet hafif ticari araç, 1 adet eşya taşıma, 1 adet mobil mutfak aracı, 2 adet çift kabinli zabıta aracı, 10 adet yedi metreküp hidrolik sıkıştırmalı ambalaj atığı toplama aracı, 1 adet Greyder, 1 adet ATV, 1 adet Ekskavatör, 2 adet Las Yük Loder, 1 adet VIP Sprinter, 10 adet akülü Triportör geri dönüşüm toplama aracı dahil edildi. Ayrıca 1 adet cenaze aracı da satın alınarak İnebolu Belediyesi’ne bağış yapıldı.

Yılda 38 milyon 500 Bin TL’lik tasarruf

Eyüpsultan Belediyesi, envanterine eklediği 45 araçla yılda 38 milyon 500 bin TL tasarruf sağlamış oldu. Diğer taraftan şubat ayında Zabıta Müdürlüğü’ne 2 adet golf arabası, mart ayında Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet tır, 2 adet asfalt robotu ve mayıs ayında 1 adet 20 tonluk Ekskavatör alınarak 16 milyon 500 TL değerinde aracın daha envantere eklenmek üzere siparişleri de verildi.