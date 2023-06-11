5 yıl önce Edirne'de lavanta bahçesi kuran çift ürünlerini Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyor

İstanbul’un kalabalığından sıkılarak 5 yıl önce Edirne’nin Orhaniye köyünde 15 dönüm tarla satın alıp lavanta üretimine başlayan Yasin ve Selin Deniz çifti, lavantanın yağından sabununa, kolonyasından mumuna kadar birçok ürünün satışını yapıyor.

İstanbul’da kurumsal firmalarda çalışan ve boş zamanlarında Edirne’ye gelen Yasin ve Selin Deniz çifti, hobi olarak başladıkları lavanta üretimini tutkuya dönüştürerek, hem üretime hem de turizme katkı sağlıyor. İleride işleri büyüterek köye yerleşmenin hayalini kuran ve 1 kız çocuğu olan Deniz çifti, kızlarına değişiklik olması ve uğraş olarak başladıkları lavanta üreticiliği işini severek sürdürüyor.

"İstanbul’dan kaçış ve stresli hayattan uzaklaşma düşüncesiyle yola çıktık"

Eşiyle birlikte 5 yıldan beri lavanta yetiştiriciliği yaptıklarını söyleyen Yasin Deniz, normalde kimsenin dönüp bakmayacağı tarlanın mora boyanması ile birlikte özellikle gelen çocukların tarladan çıkmak istemediğini ve ağlayarak gittiğini aktardı. İstanbul’dan kaçış ve stresli hayattan uzaklaşma düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyen Deniz, yaptıkları araştırma sonucu lavanta tarlasını oluşturduklarını ve ürünleri yurt dışında satmak istediklerini ifade etti.

Ürünlerini e-ticaret üzerinden satıyorlar

Yaklaşık 8-9 adet ürün olduğunu söyleyen Selin Deniz, ana ürün lavanta yağı olmakla birlikte bunun yanı sıra sabun, dudak balmı, göz bandı, kolonya gibi ürünlerin de olduğunu ve bunları e-ticaret platformları üzerinden satışa sunduklarını, ürünlerini Türkiye’nin birçok iline ulaştırdıklarını, şimdi ise Avrupa’ya ihraç etmeyi hedeflediklerini vurguladı. İstanbul’un oldukça kalabalık olduğunu belirten Deniz, "Orada kuş sesleri duymak, toprakla iç içe olmak çok lüks ve kıymetli bir nimet. O yüzden burası bizim için bir cennet diyebilirim. Burada olmak hepimize keyif veriyor" dedi.

15 Haziran tarihinde Edirne’de gerçekleştirilecek lavanta tarla günlerine de bu yıl rekor bir katılım bekleniyor.