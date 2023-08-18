5 yıl sonra tayini çıkan Vali güçlükle konuştu: 'Kalbimin yarısı burada kaldı diyordum'

Tekirdağ’dan Trabzon’a tayini çıkan Vali Aziz Yıldırım’ın vedalaşma töreninde gözyaşları sel oldu. Güçlükle konuşan Vali Yıldırım, “Ben diyordum kalbimin yarısı burada kaldı diye ama görüyorum ki neredeyse tamamım burada kaldı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 5 yıldır Tekirdağ Valisi olan Aziz Yıldırım’ın da görev yeri değişerek Trabzon Valiliğine atandı. Bu sabah Vali Aziz Yıldırım için veda töreni düzenlendi. Veda töreninde uzun kuyruklar oluşurken, Vali Yıldırım onu uğurlamaya gelen başta kurum personeli olmak üzere vatandaş ve esnaflar tek teke sarılarak vedalaştı. Vedalaşmada töreninde zaman zaman gözyaşları sel olurken, Vali Yıldırım’da vedalaşma açıklamasında güçlükle konuştu.

“Ayrılmak zor”

Vali Aziz Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bildiğiniz gibi Trabzon’a atanmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizim mesleğimiz tayine tabi bir meslek. Bir gün bir yerdesiniz başka bir gün size başka bir yerde ihtiyaç duyulur. Ama ben şanslıyım sizlerle güzel insanlarla yaklaşık 5 senedir çalışıyoruz. hakkınızı helal edin benden yana bir hak varsa ben helal ediyorum. Tabii ki veda konuşmaları zordur bir şehirde 5 sene kalıp ve çok da sevdiyseniz, hem şehri hem de şehrin güzel insanlarını, hem beraber çalıştığınız insanları, gazetecileri, esnafımızdan ayrılmak zor. Kalbimizle çalışmaya gayret ettik. Kalbimizi, gönlümüzü vermeye gayret ettik. Onun da karşılığını şu anda görüyoruz. Ben diyordum kalbimin yarısı burada kaldı diye ama görüyorum ki neredeyse tamamım burada kaldı. Hepinizden Allah razı olsun, sizlerle birlikte sevdik biz burayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasından sonra Vali Yıldırım yeni görev yeri Trabzon’a doğru yola çıktı.