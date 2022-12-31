50 bin lira değerinde ödüllü E-Spor Gençlik Kupası finali yapıldı

Başkentte liseler arası düzenlenen 50 bin lira değerinde ödüllü Teknomer E-Spor Gençlik Kupası yarışmasının finali yapıldı.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen liseler arası Teknomer E-Spor Gençlik Kupasının birinci ve ikinci ön eleme turnuvaları geçtiğimiz aylarda yapıldı. Başarı gösteren takımlar arasında lig mücadeleleri gerçekleştirildi. 8 takımdan oluşan ligde, kazanan KLOD9 ve Kalaba Esports takımları finale yükselmeye hak kazandı. Teknomer E-Spor Gençlik Kupası finalinde yarışan takımlar, hem okullarını temsil ettiler hem de 50 bin lira değerinde ödül için kıyasıya mücadele verdiler. E-Spor Gençlik Kupası finaline Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çağın gelecek yüzyılın bilişim çağı olmaya devam ettiğini dile getirerek, “Ağ gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Tabii bu dünyayı da değiştiriyor. Dünyadaki alışkanlıkları, yaşam şeklini, hayata bakışı değiştiriyor aslında bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor” dedi.

“Bilgi çağı dönüşmeye, değişmeye yeni buluşalar yapmaya devam ediyor “

Teknolojinin iyi kullanılmadığı zamanların israf olduğunu belirten Altınok, “Bilgiye erişmek, ulaşmak, çok fazla vakit geçirdiğimiz zaman sosyal medyada, bilginin dışında tabii, geleceğimizden kaybettiğimiz zamanımız ve bir daha telafi edemeyeceğimiz bir zaman. Ama bir gerçek var ki hızla iletişim ve bilgi çağı dönüşmeye, değişmeye yeni buluşalar yapmaya devam ediyor ve devam edecek” diye konuştu.

“Ankara’da hiçbir yerde böyle bir merkez yok”

Ankara’da ilk defa böyle bir salonda turnuva yapıldığından söz eden Altınok, “Her alanda olmalıyız ama güçlü devlet olmanın yolu da bilim ve teknolojiye sahip olmaktan geçiyor. Teknoloji merkezini açmamızın merkezi bu. Ankara’da hiçbir yerde böyle bir merkez yok. Burayı gençlerimizi geleceğe hazırlamak için açtık. Gençlerimizi her alanda geliştirelim, gençlerimize her alanda imkan ve fırsat tanıyalım” ifadelerini kullandı.

Gençleri birer Türk bayrağına benzeten ve bayrağı yücelteceklerini ifade eden Altınok, başarmanın temelinin inanmak olduğunu ve inananların başarıya ulaştığını söyledi.

E spor Gençlik Kupası finalinde kazanan takım KLOD9 oldu. Turnuva, Altınok’un kazanan takıma plaketi ve ödülü takdim etmesiyle sona erdi.