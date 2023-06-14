50 bin metrekare hayalet ağ denizlerden arındırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerdeki biyolojik çeşitlilik için büyük tehdit oluşturan hayalet ağlarla mücadele çerçevesinde; Ege ve Marmara Denizlerinden 3 yılda 50 bin metrekare hayalet ağ çıkardıklarını açıkladı. Bu sayede deniz tabanındaki binlerce hayvanın kapana kısılarak ölmeleri de engellendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliğiyle 3 yıldır yürütülen ’Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi’ çerçevesinde Ayvalık Cunda Adası mevkiinde tek seferde bin 500 metrekare büyüklüğünde gırgır ağı ve 400 metre uzunluğunda uzatma ağı denizden çıkarıldı. 3 yıl önce başlayan proje çerçevesinde; Ege ve Marmara’da yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğünde hayalet ağ denizlerden arındırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; denizlerde biyolojik çeşitliliğin artırılması, deniz ve kıyıların kirlenmesinin önlemesi amacıyla saatlerce denizin altına hayalet ağ arayan ‘Hayalet Ağ Avcılarını’ ziyaret etti.

“Körfezimi temizlemeye devam ediyoruz”

Denizlerde terk edilmiş ve denizlerin dibinde büyük bir alan kaplayarak ekosisteme zarar veren hayat ağların titizlikle temizlendiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için hayalet ağ avcılarımız denizin dibinde saatlerce görev yapıyor. Arkadaşlarımız burada gırgır ağı ve uzatma ağını denizden çıkardılar. 3 yılda 50 bin metrekare hayalet ağ çıkaran, yaptıkları çalışmalarla binlerce deniz canlısının hayatını kurtaran tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Körfezimi temizlemeye devam ediyoruz.” dedi.

Hayalet ağ nedir

Hayalet ağlar olarak bilinen; terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balık ağları; deniz tabanını kazımakta, denizaltındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden olmakta, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atmaktadır. Küresel olarak, deniz memelilerinin yüzde 45’i, deniz kuşlarının yüzde 25’i ve tüm deniz kaplumbağası türleri hayalet ağlar da dâhil olmak üzere denizel atıklardan etkilenmiş durumda.