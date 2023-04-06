50 bin TL ödüllü 'Goat Jam Etkinliği' Keçiören Teknomer'de

Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (Teknomer), 50 bin TL ödüllü Goat Jam Etkinliği ile hızlandırılmış oyun geliştirme tutkunlarını bir araya getiriyor.

Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenecek 50 bin TL ödüllü “Goat Jam Etkinliği” için başvurular başladı. Takımlar halinde yarışacak katılımcılar, ekip çalışmasıyla hem yarışacak hem de eğlenecekler. Başvurular sınırlı kontenjanla Teknomer’in web sitesinde alınıyor. Bu rekabetçi ve eğlenceli etkinlik, bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılmasını hedefliyor.

“Goat Jam Etkinliği” için başvuruda bulunmak isteyen takımlar, Teknomer’in web sitesinde bulunan formu doldurarak sınırlı kontenjana sahip yarışma için kayıt yaptırabiliyor.

“Rekabetçi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz”

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak için rekabetçi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Geleceğin bilim insanlarını, yazılımcılarını inşallah Keçiören’den çıkaracağız. Dünya değişiyor, gelişiyor ve dönüşüyor. Bilim ve teknolojiye sahip olmadan büyük bir devlet olmamızın imkanı yoktur. Bu anlamda gençlerimize her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.