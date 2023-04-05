Bilecik’te kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilde 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 11 SK 919 plakalı otomobil sürücü Ahmet B., Şelale rampasına geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki şarampole uçarak taklalar durabildi. Kazada araç sürücü Ahmet B. hafif yaralanırken, araç içinde yolcu olarak bulunan Levent B. ve Nazife B.ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Bilecik Belediyesi bağlı itfaiye ve karayolları ekipleri olay yerinde gerekli çalışmalar yaptı.