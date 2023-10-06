50 torun sahibi Memnune nine 110 yaşında hayatını kaybetti
Kocaeli'de yaşayan 50 torun sahibi 110 yaşındaki Memnune Dilemen hayatını kaybetti.
Kocaeli’de yaşayan 50 torun sahibi 110 yaşındaki Memnune Dilemen hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi’nde ikamet eden çiftçi merhum Sami Dilemen’in eşi Memnune Dilemen, 110 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 3 çocuk ve 50 torun sahibi Dilemen için bugün öğle namazı sonrası Dereköyü Camii’nde cenaze namazı kılındı. Dilemen’in cenazesi, kılınan namazın ardından Körfez’de toprağa verildi.