50 yaş üstü halk oyunları ekipleri gençlere taş çıkartıyor

Çınarcık İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde açılan Büyük Yıldızlar Halk Oyunları Kursu’na katılan 50 yaş üstü kadınlar istek ve azimleriyle gençlere taş çıkartıyorlar.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde açılan kursa ev hanımından emekli öğretmenine toplamda 14 kadın katılıyor. 50 ile 69 yaş arasında yer alan kursiyerler çeşitli yörelere ait halk oyunlarını hem öğreniyor hem de gösterilerde sahneliyorlar. 37 yıldır Türk halk oyunları eğitmenliği yapan Ayseren Soyer, yaklaşık 5 yıldır Çınarcık’ta bu kursu düzenlediğini ifade etti. Çeşitli yörelerin oyunlarıyla kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Soyer, “Grubumuz 50 yaş üstü. Aralarında girenler çıkanlar oluyor ama grubumuz devam ediyor. Uluslararası festivallere katılıyoruz, gösterilere katılıyoruz. Ayrıca toplumda sosyalleşmeyi birlikte sağlıyoruz. Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız pekişiyor. Sağ olsunlar hepsi başarılı ve istekli yapıyorlar bu işi. Bu yaş grubumun böyle olması bize mutluluk veriyor. Çünkü gelecek nesillere bu kültürümüzü yansıtmaları çok güzel bir duygu. İnşallah gençler de gelecek nesil de bu örnek şeyi görürler. Onlar da atalarımız, dedelerimizden kalan bu kültür mirasımızı inşallah hep birlikte sürdürürüz” dedi.

Soyer, ekibin Diyarbakır, Van, Bitlis, Erzurum ve Tokat yörelerine ait oyunları bugüne kadar öğrendiğini her yıl da başka bir yöreye ait oyunu daha öğrettiğini söyledi.

"Hayatın içinde biz de varız" diyorlar

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adem Güneş bu yıl 200’ün üzerindeki kursta 6 bin 500 kursiyere eğitim verildiğini anlattı. Büyük Yıldızlar Halk Oyunları Kursu’nun kendileri için daha önemli olduğuna dikkati çeken Güneş, "Kurumumuzun ’7’den 70’e Halk Eğitim’ sloganıyla hareket ediyoruz. Belli yaş grubu üzerindeki grubun biz de yaşamın içinde varız demesi hem de rehabiliteleri için önemli bir kurs. Haftada 3 gün buraya gelip ter döküyorlar. Etkinlerimizde de sahne alıyorlar" dedi.

Evde boş oturmaktansa kursa gidiyorlar

Kursiyerlerden Birsen Kuş, olumlu tepkiler aldıklarını ve bunun da kendilerini motive ettiğini söyledi.

69 yaşındaki Nilgün Zor Şahin ise 4 yıldır halk oyunu kursuna katıldığını söyledi. Oynamaktan büyük sevk aldığını ifade eden Şahin, “Kendimi çok sosyal, hareketli ve zinde hissediyorum. Ayseren hocamızı tanıdıktan sonra oynamaya karar verdim. Daha önce hiç oynamamıştım” dedi.

Saniye Güler ise denemek için geldiği kursa 3 yıldır devam ettiğini anlattı.

Halk oyunları sayesinde eşiyle tanıştığını ve evlendiği anlatan Resime Tuncay ise 2 yıldır evde boş oturmaktansa halk oyunları kursuna gittiğini ifade etti. Tuncay, çocuklarının da bunu desteklediğini sözlerine ekledi.